اتصالات الجزائر: نصف مليون زبون مشترك في خدمة الألياف البصرية

11 يناير، 2023

سجلت اتصالات الجزائر قفزة نوعية٬ ببلوغها نصف مليون زبون مشترك في خدمة الأنترنت٬ ذي التدفق العالي جدا Idoom Fibre٬حسب بيان لاتصالات الجزائر.

وأوضح البيان٬بأن بلوغ هذا الرقم القياسي يعد إنجازا كبيرا يعود فضله إلى تسريع وتيرة نشر تكنولوجيا FTTH (الألياف البصرية حتى المنزل) عبر عدة ولايات خلال العام الماضي٬مما يجسد التزام اتصالات الجزائر بمضاعفة الجهود المتظافرة بين كافة عمّال المؤسسة، خاصة الهياكل التقنية والتجارية٬ وذلك من خلال المساهمة الفعالة في تطوير الرقمنة٬بغرض توفير  خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي٬ وبالتالي تلبية الطلب المتزايد عليها في الجزائر.

وكما قدمت اتصالات الجزائر،٬هدية رمزية للزبون رقم خمسمائة ألف FTTH،تتمثل في اشتراك مجاني وغير محدود في عرض IDOOM Fibre بتدفق 300 ميغا٬بعد تنقلها إلى منزله المتواجد على مستوى حي “عدل”بالدويرة بالعاصمة٬يضيف البيان.

 

حورية سعداوي

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11 يناير، 2023

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