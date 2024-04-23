اتصالات الجزائر لزبائنها المشتركين في IDOOM FIBRE بتدفق 300mbps .. “مفاجأة ماكنتوش تستناو فيها “

أعلنت اتصالات الجزائر لزبائنها المشتركين في خدمة IDOOM FIBRE بتدفق 300mbps، عن رفع استثنائي لسرعة تدفق الأنترنيت يصل إلى 1gBPS إلى غاية 09 ماي الداخل.

ويُطلب من الزبائن المشتركين في العرض الجديد IDOOM FIBRE بتدفق 300mbps، إعادة تشغيل المودم والحصول على تدفق أنترنت يصل حتى 1Gbps إلى غاية 09 ماي 2024.

كما أشارت اتصالات الجزائر أنّه يتعيّن إستخدم جهاز توجيه “راوتر” أو مكرر إشارة لاسلكي ( فئة Wifi 5 أو 6) .