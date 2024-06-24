اتصالات الجزائر تُطلق عرض “Idoom Fibre Gamers” بسرعات أنترنت فائقة وبأسعار جد مغرية

أعلنت اتصالات الجزائر عن إطلاق عرض جديد “Idoom Fibre Gamers”، موجه لزبائن Idoom Fibre الحاليين وكذا للزبائن الجدد. وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أنّ هذا العرض يقترح سرعات أنترنت فائقة وبأسعار جد مغرية وذلك اعتبارا من هذا الإثنين 24 جوان 2024.

في هذا الصدد، يقترح عليكم عرض Idoom Fibre Gamers باقة متنوعة مصممة لتلبية متطلبات واحتياجات محبي الألعاب عبر الأنترنت، مع سرعات تحميل فائقة تصل إلى 1 جيغابت في الثانية وسرعات رفع تصل إلى 600 ميغابت في الثانية !

وكشف بيان اتصالات الجزائر أنّ هذا العرض الجديد يتضمن الصيغ التالية :

Idoom Fibre Gamers 20 ميغابت في الثانية : سرعة الرفع تصل إلى 12 ميغابت في الثانية بسعر 2500 دج/الشهر.

: سرعة الرفع تصل إلى 12 ميغابت في الثانية بسعر 2500 دج/الشهر. Idoom Fibre Gamers 50 ميغابت في الثانية : سرعة الرفع تصل إلى 30 ميغابت في الثانية بسعر 2800 دج/ الشهر.

: سرعة الرفع تصل إلى 30 ميغابت في الثانية بسعر 2800 دج/ الشهر. Idoom Fibre Gamers 100 ميغابت في الثانية : سرعة الرفع تصل إلى 60 ميغابت في الثانية بسعر 3000 دج/ الشهر.

: سرعة الرفع تصل إلى 60 ميغابت في الثانية بسعر 3000 دج/ الشهر. Idoom Fibre Gamers 200 ميغابت في الثانية : سرعة الرفع تصل إلى 120 ميغابت في الثانية بسعر 3400 دج/ الشهر.

: سرعة الرفع تصل إلى 120 ميغابت في الثانية بسعر 3400 دج/ الشهر. Idoom Fibre Gamers 300 ميغابت في الثانية : سرعة الرفع تصل إلى 180 ميغابت في الثانية بسعر 4000 دج/ الشهر.

: سرعة الرفع تصل إلى 180 ميغابت في الثانية بسعر 4000 دج/ الشهر. Idoom Fibre Gamers 500 ميغابت في الثانية : سرعة الرفع تصل إلى 300 ميغابت في الثانية بسعر 4600 دج/ الشهر ( سرعة تدفق جديدة ).

: سرعة الرفع تصل إلى 300 ميغابت في الثانية بسعر 4600 دج/ الشهر ( ). Idoom Fibre Gamers 1 جيغابت في الثانية : سرعة الرفع تصل إلى 600 ميغابت في الثانية بسعر 5200 دج/ الشهر (سرعة تدفق جديدة).

علاوة على ذلك، يضيف البيان، يستفيد زبائن Idoom Fibre الحاليون المشتركون في عرض 20 ميغابت في الثانية فما فوق من زيادة تلقائية في سرعة الأنترنت إلى تدفق أعلى، دون دفع أية رسوم إضافية.

وختم البيان أن اتصالات الجزائر تسعى من خلال إطلاق هذا العرض الجديد، إلى تلبية تطلعات جميع زبائنها، وخاصة عشاق ألعاب الفيديو عبر الأنترنت ومحبي تسجيل الألعاب على المباشر، من خلال منحهم تجربة ألعاب لا مثيل لها.

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ش.ن