اتصالات الجزائر تُطلق التطبيق المحمول الجديد “My Idoom”

22 يناير، 2023

أعلنت اتصالات الجزائر عن إطلاق التطبيق المحمول الجديد “My Idoom” اعتبارا من هذا الأحد 22 جانفي 2023.

هذه الخدمة الجديدة عبر الأنترنت “My Idoom”، والتي تدخل في إطار الاستراتيجية التنموية والتحوّل الرقمي، متاحة مجانا لكافة زبائن اتصالات الجزائر عبر منصة التطبيقات جوجل بلاي، Huawei AppGallery ومتجر التطبيقات آب ستور APP Store.

في هذا الصدد، أصبح بإمكان زبائن اتصالات الجزائر الاستفادة من عدة خدمات إلكترونية على غرار فضاء الزبون والدفع الإلكتروني، علاوة على إمكانية تحديد موقع الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.

كما يمكن لزبائن اتصالات الجزائر الاستفادة من عدة خدمات إضافية على غرار :

• زيارة الوكالة الافتراضية لاتصالات الجزائر
• رفع سرعة تدفق الأنترنت
• تفعيل خدمة التعبئة الاحتياطية « Idoomly »
• تتبع والاطلاع على الاستهلاكات الهاتفية
• الاطلاع على الفواتير غير المدفوعة
• الاطلاع على سجل عمليات الدفع (تعبئة الأنترنت والدفع باستعمال البطاقة البنكية CIB وبطاقة “الذهبية”)

وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تسهيل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لاتصالات الجزائر من أجل تلبية احتياجات المواطنين بصفة فعالة.

للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على الموقع الالكتروني :
www.algerietelecom.dz

ش.ن

22 يناير، 2023

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