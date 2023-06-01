اتصالات الجزائر تُشارك الأطفال عيدهم العالمي بعدّة ولايات

1 يونيو، 2023

نظّمت اتصالات الجزائر العديد من الفعاليات وشاركت في أخرى عبر عدة ولايات للاحتفال باليوم العالمي للطفولة، الموافق للفاتح جوان من كل سنة.

وأفاد بيان للشركة، أن اتصالات الجزائر، شاركت هذا الخميس الفاتح من جوان، في أبواب مفتوحة نظّمتها المديرية العامة للأمن الوطني في ساحة “كيتاني” في باب الوادي، بالجزائر العاصمة، من أجل توعية الأطفال والأولياء حول استخدام الأنترنت والمخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال.

كما قرّرت العديد من الزيارات إلى مختلف المستشفيات لإعادة الابتسامة للأطفال المرضى من خلال تقديم الهدايا لهم وقضاء لحظات ممتعة برفقتهم.

وفي ولاية وهران، يضيف بيان اتصالات الجزائر، تمّ تنظيم عملية واسعة للبيع الجواري على مستوى منطقة مسرغين بوهران.

في هذا السياق، تتواجد مجموعة من الفكاهيين والمهرجين وخبيرات المكياج لمشاركة الأطفال لحظات من الفرح والمرح. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنشطة ترفيهية وتعليمية وورشات للرسم والتلوين.

وعلى مستوى المناطق الجنوبية، شارك التلاميذ في الاحتفال بهذا اليوم من خلال زيارة استكشافية قادتهم إلى هياكل اتصالات الجزائر بولاية إليزي لتعريفهم بمهن المؤسسة، يضيف البيان.

كما كشف ذات البيان أنّه سيتم تنظيم عروض فنية برعاية اتصالات الجزائر، يحييها “عمو يزيد” يوم 2 جوان بالمسرح الأخضر بالجزائر العاصمة و يوم 03 جوان 2023 بقصر الثقافة بقسنطينة، من أجل تمكين الأطفال من الاستمتاع بيومهم كما ينبغي.

وخلص البيان بالقول “باعتبارها مؤسسة مواطنة بامتياز، تسعد اتصالات الجزائر بمساهمتها في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتتمنى لهم عيدًا سعيدًا”.

ش.ن

1 يونيو، 2023

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