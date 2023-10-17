اتصالات الجزائر تُحيي ذكرى ضحايا مجزرة 17 أكتوبر 1961

أحيت اتصالات الجزائر اليوم الثلاثاء، ذكرى ضحايا مجزرة 17 أكتوبر 1961، حيث وقف اطارات ومستخدمو المؤسسة دقيقة صمت على مستوى مقر اتصالات الجزائر وكافة مديرياتها العملياتية عبر التراب الوطني.

وأورد بيان لاتصالات الجزائر أنّ هذا الوقوف جاء تخليدا لذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961، وفقاً للمرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية.

وقد تم الوقوف دقيقة صمت عبر 58 ولاية بجميع المديريات العملياتية لاتصالات الجزائر من أجل إشراك كافة عمّال المؤسسة في هذه الوقفة، يضيف البيان.

تهدف هذه المبادرة إلى إحياء ذكرى ضحايا هذا الحدث المأساوي في تاريخ الجزائر والتعبير عن الاحترام والتضامن من طرف المؤسسة تجاههم، يختم البيان.

ش.ن

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