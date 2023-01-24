اتصالات الجزائر: توسيم 55 وكالة تجارية بوسم “خدمتكم” لجودة الاستقبال

تنظم اليوم الثلاثاء٬ اتصالات الجزائر٬ على مستوى مديريتها العامة، الحفل الثاني لتسليم شهادات وسم “في خدمتكم” لجودة الاستقبال لفائدة 55 وكالة تجارية٬ حسب بيان لاتصالات الجزائر.

وأشار البيان٬ بأن المعهد الجزائري للتقييس (IANOR) يمنح هذا الوسم٬ للمؤسسات التي تتوفر على المعايير الـ 14المحددة و الخاصة بشروط استقبال الزبائن والتكفل بهم٬ وهذا دليل على جودة استقبال مؤسسة اتصالات الجزائر لزبائنها٬ وبهذا تعتبر أول مؤسسة جزائرية تنال وسم “في خدمتكم”.

وذكر ذات البيان٬ اتصالات الجزائر قامت خلال شهر جويلية المنصرم٬ بتوسيم خمسة وكالات تجارية ومركز الاتصالات التابع لها٬ وذلك بهدف تحسين خدمات استقبال زبائنها.

وفي ذات الشأن٬ قامت اتصالات الجزائر بتوسيم 55 وكالة تجارية موزعة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، ليرتفع عدد الوكالات التجارية التي تتحصل على علامة “في خدمتكم” إلى 60 وكالة تجارية، ما يمثل 25% من شبكتها التجارية٬وذلك يندرج ضمن إطار المرحلة الثانية من عملية التوسيم وحرصها على التحسين المستمر لجودة الاستقبال٬يضيف البيان.

وختم البيان٬ بأن إستراتيجية مؤسسة تضع رضا الزبائن في صلب اهتماماتها٬ ومن أجل كسب و تعزيز ثقتهم بالمؤسسة٬ سيتم تعميم عملية تسليم علامة “في خدمتكم” بصفة تدريجية لتمس كافة هياكل الاستقبال التابعة للمؤسسة.

حورية سعداوي

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