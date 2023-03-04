اتصالات الجزائر تمنح زبائنها مودم و15 يوم أنترنت مجاني

4 مارس، 2023

أعلنت اتصالات الجزائر عن منح زبائنها، فرصة استثنائية للحصول على مودم الألياف بصرية و15 يوم أنترنت مجاني بـ 0 دج وحتى بدون دفع مصاريف الربط.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، ما على الراغبين في الحصول على هذه الهدايا، إلا اكتتاب الاشتراك في خدمة Idoom Fibre، مع اختيار تدفق 15 ميغا أو أكثر، و ذلك خلال المدة المتبقية من صلاحية العرض الترويجي وهي إلى غاية 17 مارس 2023.

في حين دعت اتصالات الجزائر، زبائنها، للمسارعة بالاستفادة من هذا العرض الاستثنائي، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

4 مارس، 2023

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