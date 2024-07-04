اتصالات الجزائر تمنح خدمات الهاتف الثابت والأنترنت بأسعار تفضيلية لفائدة المدارس الابتدائية

قامت، الخميس، اتصالات الجزائر بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تستفيد من خلالها المدارس الابتدائية، لاسيما تلك الواقعة في البلديات ذات الدخل المحدود، من خدمات الهاتف الثابت والأنترنت بأسعار تفضيلية.

وقد جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بحضور مرزوق العربي، الأمين العام للوزارة، وعادل بن تومي، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر.

وأورد بيان لاتصالات الجزائر أنّه وفي إطار هذه الاتفاقية، ستستفيد المدارس الابتدائية، لاسيما تلك الواقعة في البلديات ذات الدخل المحدود، من خدمات الهاتف الثابت والأنترنت بأسعار تفضيلية.

وستساهم هذه الاتفاقية في خلق بيئة تعليمية أكثر فعالية عبر كامل ربوع الوطن، وتأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية لدعم وتعزيز الابتكار على مستوى المدارس الابتدائية، يضيف البيان.

تندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية اتصالات الجزائر التي تهدف إلى أن تكون طرفا فاعلا في مسار الرقمنة وتعميم استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال، يختم البيان.

كوثر غريبي