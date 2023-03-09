اتصالات الجزائر تكرم زبونها الـ 600.000 المشترك في عرض “Idoom Fibre”

أعلنت اتصالات الجزائر عن تحقيق رقم قياسي جديد في عدد الزبائن المشتركين في خدمة FTTH (الألياف البصرية حتى المنزل)، وذلك ببلوغها 000 600 زبون هذا الخميس 09 مارس 2023.

وأورد بيان للشركة أنّ اتصالات الجزائر تنقّلت إلى منزل الزبون رقم 600 000 على مستوى بلدية الركنية، بولاية قالمة، حيث تحصل على اشتراك مجاني وغير محدود لمدة سنة في عرض Idoom Fibre بتدفق 300 ميغا.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة التزامنا المتواصل بتقديم خدمة ذات جودة عالية لفائدة زبائننا من خلال تزويدهم بالأنترنت ذي التدفق العالي جدا، حيث استثمرنا في المعدات والتجهيزات المتطورة من أجل تحسين جودة شبكتنا وتوفير تجربة مستخدم لا مثيل لها من حيث سرعة وموثوقية الأنترنت.

أصبح اليوم عرض “Idoom Fibre” متوفرا في عدد متزايد من الأحياء عبر كامل التراب الوطني، حيث أن الفرق التقنية للمؤسسة تعمل بلا هوادة لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمة أينما كانوا وحيثما وجدوا. علاوة على ذلك، تقترح اتصالات الجزائر على زبائنها أسعارا مغرية إلى جانب إطلاق العديد من العروض الترويجية للسماح لجميع الميزانيات بالاستفادة من الأنترنت ذي التدفق العالي جدا، يضيف البيان.

الجدير بالتذكير أن اتصالات الجزائر كانت قد أطلقت بتاريخ 16 فيفري المنصرم، عرضا ترويجيا يسمح للزبائن الجدد في عرض Idoom Fibre الاشتراك في تدفقات 15 ميغا، 20 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا، 200 ميغا و 300 ميغا بـ 0 دج والاستفادة من جهاز مودم الألياف البصرية بالإضافة إلى 15 يوم أنترنت مهداة دون دفع مصاريف التركيب. هذا العرض صالح إلى غاية 17 مارس 2023.

وشكرت اتصالات الجزائر جميع مشتركيها على الثقة التي وضعوها في اتصالات الجزائر، كما أكّدت لهم عبر بيانها سعيها إلى مواصلة مجهوداتها لتقديم خدمة ذات جودة عالية وتلبية احتياجات زبائنها.

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ش.ن

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