اتصالات الجزائر تعلن عن إطلاق منصة لدروس الدعم المدرسي

أعلنت اتصالات الجزائر، عن تسويق اشتراكات في منصة الدعم الإلكتروني “DOROUSCOM” على مستوى وكالاتها التجارية ابتداءً من 19 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا الفضاء الرقمي التعليمي، يتضمن محتويات ثرية وشاملة لكافة الدروس والتمارين في عدة مواد تتوافق مع برنامج التربية الوطنية، المقدمة من طرف مدرسين ذوي خبرة للأطوار الثلاث: الابتدائي، المتوسط والثانوي.

وحسب نص البيان، فإنه يمكن الولوج إلى خدمة “DOROUSCOM” في أي وقت عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.dorouscom.com

كما اقترحت اتصالات الجزائر على تلاميذ الطور الابتدائي، المتوسط والثانوي الراغبين في الاستفادة من دروس الدعم عبر الأنترنت “DOROUSCOM”، صيغ اشتراكات تتماشى مع احتياجاتهم وفقا للأسعار التالية:

اشتراك شهري : 500 دج للمادة حسب الاختيار

اشتراك فصلي : 1200 دج للمادة حسب الاختيار

اشتراك سنوي : 3200 دج للمادة حسب الاختيار

اشتراك في الدروس المكثفة : 2000 دج للمادة.

هذا وأكدت اتصالات الجزائر التزامها، بصفتها شركة مواطنة بتوفير خدمات مبتكرة لكل العائلة ومرافقة أبنائنا لتحقيق النجاح في مسارهم الدراسي.

رمزي أحمد توميات

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