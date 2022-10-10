اتصالات الجزائر تعلن عن إطلاق عرض ترويجي لمنصة التحاضر المرئي عن بعد “Zoom”

10 أكتوبر، 2022

أعلنت اتصالات الجزائر عن إطلاق عرض ترويجي جديد لمنصة التحاضر المرئي عن بعد “Zoom” ابتداء من هذا الاثنين .

ووجّه هذا العرض الترويجي الصالح لمدة 30 يوما، خصيصا للمعلمين والأساتذة الذين يتسنى لهم اكتتاب اشتراك سنوي بسعر 25.000 دج للسنة فقط بدلا من 31.000 دج للسنة، حسب بيان للشركة.

ودعت اتصالات الجزائر الراغبين في الاستفادة من هذا العرض،  التقرب من الوكالات التجارية مرفقين بوثيقة إثبات المهنة .

وأضاف البيان أنّه من خلال إطلاق هذه المنصة التواصلية والتعاونية، تتيح اتصالات الجزائر لأسلاك التعليم استعمال منصة آمنة وعالية الأداء تتميز بسهولة الاستخدام من أجل تسهيل أداء عملهم.

وجدّدت اتصالات الجزائر التزامها الدائم بمواصلة مجهوداتها الرامية إلى تلبية متطلبات وتطلعات زبائنها.

ش.ن

 

10 أكتوبر، 2022

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