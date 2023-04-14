اتصالات الجزائر تعلن عن إطلاق خدمة Idoom Fibre

أعلنت اتصالات الجزائر عن إطلاق عرضها الجديد « Idoom Fibre » ابتداء من هذا الخميس الموافق لـ 13 أفريل 2023.

وأفاد بيان للشركة أنّه وفي هذا الصدد، أصبح بإمكان الزبائن الخواص الذين ينتقلون من عرض idoom Adsl إلى عرض idoom fibre اكتتاب الاشتراك في تدفقات 15 ميغا، 20 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا، 200 ميغا و 300 ميغا بـ 0 دينار مع الاستفادة من مودم الألياف البصرية وتكاليف الربط.

من جانب آخر، يضيف البيان، يمكن للزبائن الخواص الذين ينتقلون من عرض Idoom 4G LTE إلى عرض FTTH اكتتاب الاشتراك في تدفقات تترواح ما بين 15 ميغا و 300 ميغا بـ 0 دينار ويستفيدون من مودم الألياف البصرية وتكاليف الربط، وذلك بشرط إعادة جهاز المودم 4G LTE الذي يكون فعالا لدى اتصالات الجزائر.

علاوة على ذلك، قامت اتصالات الجزائر بخفض أسعار عرض Idoom Fibre بالنسبة للزبائن الخواص الجدد الراغبين في اكتتاب الاشتراك في تدفق 50 ميغا فما فوق.

في هذا الصدد، أصبح عرض 50 ميغا بسعر 2799 دج بدلا من 2999 دج، عرض 100 ميغا بـ 2999 دج بدلا من 3599 دج، عرض 200 ميغا بسعر 3599 دج بدلا من 4999 دج وأخيرا عرض 300 ميغا بسعر 3999 دج بدلا من 6999 دج.

وخلص بيان الشركة انّه من خلال إطلاق عرضها الجديد، اتصالات الجزائر تساهم في تطوير التدفق العالي جدا في الجزائر وتجدد مرة أخرى سعيها إلى الاستجابة لتطلعات زبائنها على أكمل وجه.

للمزيد من المعلومات، تدعو اتصالات الجزائر إلى زيارة موقعها الإلكتروني : www.algerietelecom.dz

ش.ن

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