اتصالات الجزائر تطلق Idoom Days : باقة عرض Idoom Fibre بـ 0 دج !

تطلق اتصالات الجزائر« Idoom Days » من خلال عرضها الترويجي الجديد الذي يسمح لكم باقتناء باقةIdoom Fibre بـ 0 دج، بالنسبة لتدفق 15 ميغا أو أكثر، وهذا اعتبارا من يوم الخميس 16 فيفري 2023.

هذا العرض الترويجي الجديد Idoom Fibre موجه خصيصا للزبائن الجدد المؤهلين للاستفادة من تكنولوجيا FTTH وكذا للزبائن الذين ينتقلون من عرض Idoom ADSL إلى Idoom fibre.

في هذا الصدد، يتسنى للزبائن الجددIdoom Fibre اكتتاب الاشتراك في تدفقات : 15 ميغا، 20 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا، 200 ميغا و 300 ميغا بـ 0 دج، حيث يستفيدون من جهاز مودم الألياف البصرية، مصاريف التركيب بالإضافة إلى “15 يوم” أنترنت مهداة.

يمكن للزبائن المؤهلين، التقرب من الوكالات التجارية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني خلال أيام Idoom Days، للاستفادة من هذا العرض الترويجي الرائع الذي يمتد على مدار 30 يوما.

عبر إطلاقها لهذا العرض الترويجي، تواصل اتصالات الجزائر التزامها بالتقرب أكثر من زبائنها من خلال تمكينهم من التمتع بالأنترنت العالي جدا.

لمعلومات إضافية، ندعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني: www.at.dz

معجب بهذه: إعجاب تحميل...