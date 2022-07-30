اتصالات الجزائر تطلق وكالة افتراضية تتضمن عروضا مميزة

30 يوليو، 2022

أعلنت اليوم السبت، اتصالات الجزائر، عن اطلاق وكالة افتراضية تتيح لزبائنها إمكانية الاطلاع، عبر الأنترنت، على تشكيلة واسعة من العروض والخدمات، ربحا للوقت وتجنبا للتنقلات.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة متاحة على مدار 24 سا، 7 أيام في الأسبوع, عبر الرابط store.at.dz أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر : www.algerietelecom.dz.

وأوضحت اتصالات الجزائر، أن هذا الفضاء يتيح للزبائن إمكانية الاطلاع, عبر الأنترنت، على تشكيلة واسعة من العروض والخدمات التي تقترحها المؤسسة من أجل توفير الوقت وتجنب التنقلات إلى الوكالات التجارية.

كما كشفت المؤسسة، أن هذا الحل الافتراضي الذي تم تطبيقه بتقنية ثلاثي الأبعاد 3D و 360 يتضمن ثلاثة (03) فضاءات (فضاء الاستقبال, فضاء مخصص لعرض الأجهزة والخدمات المسوقة عبر الشبكة التجارية “متجر Idoom” وفضاء حصري.

و تجدد اتصالات الجزائر، من خلال هذا الفضاء التجاري الرقمي، التزامها تجاه زبائنها من أجل التكفل باحتياجاتهم وضمان استمرارية خدماتها الإلكترونية.

ليديا كبيش

30 يوليو، 2022

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