اتصالات الجزائر تطلق عروضا جديدة موجهة للمؤسسات والمحترفين

أعلنت اليوم، اتصالات الجزائر في بيان لها، عن إطلاق عروض جديدة موجهة للمحترفين وذلك ابتداء من اليوم الأحد 20 أوت.

و في هذا الصدد، يتسنى للزبائن المحترفين الراغبين في الاستفادة من عروض “محترف” و “Idoom Pro” الاستمتاع بمزايا الأنترنت التي تتماشى ونشاطاتهم.

و أما بالنسبة للزبائن المشتركين في عرض” Pro Idoom ADSL و Fibre”، فقالت اتصالات الجزائر في بيانها أنه أصبح بإمكانهم الآن الاستفادة من تدفق ابتداء من 15 ميغا بسعر 8000 دج فقط، أما عرض 20 ميغا فقد أصبح بسعر000 10 دج عوضا عن 000 22 دج، في حين أن عرض 50 ميغا مقترح بسعر 000 12 دج، كما أن عرض 100 ميغا أصبح متوفرا بسعر 000 15 دج بدلا من 000 65 دج.

و فيما يخص عرض “محترف”، فقد أفادت ذات المؤسسة بأن زبائنها سيستفيدون من تدفق ابتداء من 15 ميغا بسعر 2500 دج، فضلا عن تخفيضات جد مغرية بالنسبة للتدفقات الأخرى، إلى جانب ذلك، أصبح التدفق يصل إلى 300 ميغا بسعر استثنائي يقدر بـ 4500 دج، علاوة على ذلك، سيستفيد الزبائن من مكالمات غير محدودة نحو شبكات اتصالات الجزائر.

كما اقترحت اتصالات الجزائر على المؤسسات والمحترفين المشتركين في عرض 20 ميغا فما فوق، عدة تخفيضات على أسعار أجهزة DLink و Tenda إلى جانب خدمة “Shirudo” التي تقترح دورات تكوينية عبر الأنترنت في مجال الأمن السيبراني و خدمة الفوترة الموجهة للمؤسسات “فاتورة”.

من خلال إطلاق هذه العروض الجديدة، تسعى اتصالات الجزائر جاهدة إلى الاستجابة لتطلعات زبائنها المحترفين على أكمل وجه ومرافقتهم في إنجاح مشاريعهم وتحقيق تحولهم الرقمي.

هذا و دعت اتصالات الجزائر في ختام بيانها، زبائنها لزيارة موقعها الإلكتروني www.algerietelecom.dz، لمزيد من المعلومات.

شرف الدين عبد النور

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