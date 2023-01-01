 اتصالات الجزائر تطلق عرضا ترويجيا جديدا مع بداية السنة

أعلنت اليوم السبت، اتصالات الجزائر، في بيان لها، عن اطلاق عرض جديد لفائدة زبائنها، بمناسبة حلول العام الجديد، يتمثل في عرض 4G مع أجهزة المودم بسعر جيد.

وحسب نص البيان، فإنه بـ 4500 دج فقط يمكن لزبائنها الحصول على مودم الجيل الرابع 150 جيغا حجم أنترنت مهدى مكالمات غير محدودة نحو الثابت الوطني و نحو شبكة Idoom 4G.

كما يوفر عرض الجيل الرابع Idoom 4G فئات تعبئة رائعة:

▪ 150 جيغا بـ 1500 دج ، صالحة لمدة شهر

▪ 300 جيغا بـ 2500 دج ، صالحة لمدة شهرين

▪ 450 جيغا بـ 3500 دج ، صالحة لمدة 3 أشهر

▪ 1024 جيغا بـ 6500 دج، صالحة لمدة 6 أشهر

ليديا كبيش

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