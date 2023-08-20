اتصالات الجزائر تطلق عرضا استثنائيا

20 أغسطس، 2023

أعلنت اليوم الأحد مؤسسة اتصالات الجزائر، في بيان لها، عن إطلاق عرض ترويجي جديد، وبـمبلغ 1000 دج فقط.

وحسب نص البيان فإنه يمكن الاستفادة من المزايا الاستثنائية لـ Idoom Fibre بـ 1000 دج ومن جهاز مودم الألياف البصرية دون دفع مصاريف الربط بالإضافة إلى شهر أنترنت مجاني بتدفق جد عالي لـ 200 ميغا أو 300 ميغا.

كما دعت  المؤسسة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، إلى اكتتاب الاشتراك في الخدمة مع اختيار أحد التدفقات المتوفرة بداية من 15 ميغا وأكثر للاستفادة من هذا العرض الاستثنائي

ليديا كبيش

20 أغسطس، 2023

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