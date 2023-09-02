اتصالات الجزائر تطلق خدمة جديدة بمناسبة الدخول المدرسي

2 سبتمبر، 2023

أعلنت اليوم السبت شركة اتصالات الجزائر، في بيان لها، عن عرض جديد بمناسبة اقتراب الموسم المدرسي2023-2024.

وكشفت الشركة أنّها أطلقت خدمة “دورة” الذي سيسمح للتلاميذ بالمراجعة والتحضير للدخول المدرسي، في أي وقت وبكل أريحية عبر منصة دروسكم للتعليم الإلكتروني.

وأعلمت اتصالات الجزائر الراغبين في الاشتراك في الخدمة أنّها حددت مبلغها بـ 2000 دج للسنة على مستوى الوكالات التجارية التابعة للشركة.

هذا ودعت شركة متعامل الهاتف زبائنها الراغبين في الاستفادة من العرض أن يزوروا الموقع الرسمي للاستفادة من المزيد من التفاصيل والمعلومات.

ليديا كبيش

2 سبتمبر، 2023

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