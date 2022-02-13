اتصالات الجزائر تطلق النسخة الجديدة للفضاء المخصّص لزبائنها

بيان صحفي

أطلقت اتصالات الجزائر فضاءً جديدا خاصاص لخدمة الزبائن عبر الرابط : client.at.dz

ودعت اتصالات الجزائر في بيان لها كافة زبائنها إلى اكتشاف النسخة الجديدة للفضاء المخصص لهم عبر الرابط الجديد : client.at.dz أو عبر الموقع الالكتروني : www.at.dz من خلال الدخول إلى علامة التبويب “فضاء الزبون”

ويتسنى للمشتركين في خدمات IDDOM ADSL، IDOOM Fibre، Idoom 4GLTE و Idoom fixe الاطلاع بسهولة، اعتبارا من هذا الأحد الموافق لـ 13 فيفري 2022، على كافة المعلومات المتعلقة باشتراكاتهم والخدمات التالية :

الاطلاع على المعلومات الخاصة بالحساب (الاسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الالكتروني، طبيعة الاشتراك…)،

تاريخ انقضاء صلاحية اشتراك الأنترنت،

الاستهلاك الحالي لاشتراك الهاتف،

الاطلاع على الفواتير غير المسددة،

عمليات التعبئة الالكترونية،

حجم الأنترنت المستهلك من اشتراك الجيل الرابع 4G والحجم المتبقي،

إضافة أو تغيير البريد الالكتروني لتلقي الفاتورة الالكترونية،

فضاء الزبون الجديد متاح باللغات الثلاث : العربي، الفرنسية والانجليزية، وهذا حرصا من اتصالات الجزائر على الاستجابة لاحتياجات وتطلعات زبائنها على أكمل وجه، حسب ذات البيان.

ش.ن

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