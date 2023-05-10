اتصالات الجزائر تضمن البثّ المباشر بتقنية التحاضر المرئي عن بعد للعمليات خلال الأيام الطبية الجراحية بتيزي وزو

10 مايو، 2023

تتدخّل اتصالات الجزائر بمقدّراتها العالية في تقنيات الإعلام والاتصال للمشاركة بفعالية في إنجاح الأيام الطبية الجراحية لمصلحة الجراحة العامة للمستشفى الجامعي بتيزي وزو، يومي 10 و11 ماي الجاري.

وستضمن اتصالات الجزائر البث بتقنية التحاضر المرئي عن بعد لعمليات جراحية تتم على مستوى غرف العمليات التابعة لمصلحة الجراحة العامة على مستوى قاعة المحاضرات “نذير محمد” بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو، حسب ما أفاد بيان للشركة.

وقد بُرمجت هذه العمليات الجراحية في إطار فعاليات الأيام الطبية الجراحية لمصلحة الجراحة العامة للمستشفى الجامعي بتيزي وزو وذلك لأهداف تعليمية.

خلال هذين اليومين، يضيف البيان، ستتم برمجة عدة عمليات جراحية باستخدام تقنية التنظير المتقدم والتي سيتم بثها على المباشر بفضل تقنية التحاضر المرئي عن بعد لاتصالات الجزائر.

وقد أجريت اختبارات تشغيلية حقيقية تحت إشراف جراحين وفرق تابعة لقسم الشركات وإدماج حلول تكنولوجيات المعلومات بالتعاون مع المديرية العملياتية للاتصالات لتيزي وزو.

وخلص البيان أنّ هذا المسعى ضمن الجهود التي تبذلها اتصالات الجزائر لمرافقة مختلف القطاعات في مسار التحول الرقمي.

ليديا كبيش

10 مايو، 2023

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