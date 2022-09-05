اتصالات الجزائر تضع عرض Idoom Fibre بسعر 999 1 دج فقط

5 سبتمبر، 2022

أعلنت اتصالات الجزائر عن تخفيض سعر الاشتراك في عرض Idoom Fibre ليصل إلى 1999 دج فقط عوض 4500 دج.، ابتداء من 06 سبتمبر 2022.

هذا العرض الترويجي الصالح لمدة 30 يوما، موجه للزبائن الخواص FTTH الجدد وللزبائن الذين ينتقلون من عرض Idoom ADSL إلى عرض Idoom Fibre، حسب بيان للشركة.

في هذا الصدد، يضيف البيان، يمكن للزبائن الخواص FTTH الجدد الاشتراك في أحد التدفقات التالية : 15 ميغا، 20 ميغا، 50 ميغا و 100 ميغا بسعر مغري يقدر بـ 999 1 دج حيث سيستفيدون من جهاز مودم الألياف البصرية، مصاريف التركيب، إضافة إلى شهر (30 يوما) أنترنت مهدى.

يتسنى للزبائن المؤهلين الاستفادة من هذا العرض الترويجي الرائع على مستوى كافة الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.

وخلص البيان أنّه ومن خلال إطلاق هذا العرض الترويجي، تعمل اتصالات الجزائر على تعزيز تطوير التدفق العالي والعالي جدا في الجزائر وتؤكد مجددا استعدادها للاستجابة لتطلعات زبائنها الكرام على أكمل وجه.

ش.ن

5 سبتمبر، 2022

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