اتصالات الجزائر تسجل 800.000 زبون  في عرض FTTH

27 يوليو، 2023
اتصالات الجزائر تسجل 800.000 زبون في عرض FTTH

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، عن بلوغ 800.000 زبون في خدمة الألياف البصرية (الألياف البصرية إلى المنزل)، و هذا على مستوى حي Soripim بمدينة الخروب ولاية قسنطينة.

وبهذه المناسبة، قامت إتصالات الجزائر باستقبال وتكريم زبونها « IDOOM FIBRE » رقم 800.000 على مستوى وكالتها التجارية الكائنة بالخروب، حيث تم إهدائه اشتراك مجاني وغير محدود لمدة سنة  في عرض Idoom Fibre بتدفق 300 ميغا.

تجدر الإشارة إلى أن عرض Idoom fibre  يعتمد على تكنولوجيا FTTH التي تسمح ببلوغ تدفقات تصل إلى 300 ميغا مع استقرار الشبكة وسهولة استخدام الأنترنت.

و مواصلة لسعيها لتطوير الألياف البصرية في الجزائر، استثمرت اتصالات الجزائر في معدات متطورة من أجل تحسين جودة الشبكة وتوفير تجربة استخدام استثنائية من حيث سرعة الأنترنت والموثوقية، و في هذا الصدد، تقترح المؤسسة على زبائنها خدمات وحلول ذات جودة عالية تستجيب لاحتياجاته.

من خلال هذا المسعى، تؤكد اتصالات الجزائر التزامها بالاستجابة لاحتياجات ومتطلبات زبائنها.

شرف الدين عبد النور

27 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

أزيد من 200 ألف متربص ومتمهن يلتحقون غدا الأحد بمقاعد المؤسسات التكوينية

25 فبراير، 2023

وزير التعليم العالي يدعو الأسرة الجامعية للإطلاع على مسودة المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي

30 نوفمبر، 2020

تعيين فيليبي ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالنيابة

11 يناير، 2023

رئيس الجمهورية: الأوضاع الدولية لن تؤثر على العلاقات الجزائرية الروسية

15 يونيو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: