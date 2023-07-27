اتصالات الجزائر تسجل 800.000 زبون  في عرض FTTH

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، عن بلوغ 800.000 زبون في خدمة الألياف البصرية (الألياف البصرية إلى المنزل)، و هذا على مستوى حي Soripim بمدينة الخروب ولاية قسنطينة.

وبهذه المناسبة، قامت إتصالات الجزائر باستقبال وتكريم زبونها « IDOOM FIBRE » رقم 800.000 على مستوى وكالتها التجارية الكائنة بالخروب، حيث تم إهدائه اشتراك مجاني وغير محدود لمدة سنة في عرض Idoom Fibre بتدفق 300 ميغا.

تجدر الإشارة إلى أن عرض Idoom fibre يعتمد على تكنولوجيا FTTH التي تسمح ببلوغ تدفقات تصل إلى 300 ميغا مع استقرار الشبكة وسهولة استخدام الأنترنت.

و مواصلة لسعيها لتطوير الألياف البصرية في الجزائر، استثمرت اتصالات الجزائر في معدات متطورة من أجل تحسين جودة الشبكة وتوفير تجربة استخدام استثنائية من حيث سرعة الأنترنت والموثوقية، و في هذا الصدد، تقترح المؤسسة على زبائنها خدمات وحلول ذات جودة عالية تستجيب لاحتياجاته.

من خلال هذا المسعى، تؤكد اتصالات الجزائر التزامها بالاستجابة لاحتياجات ومتطلبات زبائنها.

شرف الدين عبد النور

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