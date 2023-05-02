اتصالات الجزائر تسجل 700.000 زبون في عرض Idoom Fibre

2 مايو، 2023

حقّقت اتصالات الجزائر رقما قياسيا جديدا ببلوغها 700.000 زبون مشترك في عرض FTTH (الألياف البصرية حتى المنزل) شهر أفريل الفائت.

وأفاد بيان للشركة أنّ اتصالات الجزائر تنقلت، كعادتها، إلى منزل الزبون رقم 700.000 المشترك في عرض « Idoom Fibre » على مستوى حي 210 مسكن، سيدي الجيلالي، ولاية سيدي بلعباس، حيث تمّ منحه هدية رمزية بالمناسبة تمثلت في اشتراك مجاني وغير محدود لمدة سنة في عرض Idoom Fibre بتدفق 300 ميغا.

وأشار البيان إلى أن الشبكة النحاسية القديمة بالحي المذكور قد تم تحديثها من خلال الانتقال إلى تقنية الألياف البصرية التي توفر أنترنت ذي تدفق عالي جدا. للتذكير، فإن عمليات عصرنة وتوسيع شبكات الألياف البصرية FTTH لا تزال متواصلة بصفة تدريجية عبر كافة ربوع الوطن من أجل تلبية احتياجات زبائننا المتزايدة.

وختم البيان بشكر جميع مشتركي اتصالات الجزائر على الثقة التي وضعوها في اتصالات الجزائر، وجدّد  لهم سعي الشركة لمواصلة مجهوداتها وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمالية لتقديم خدمة ذات جودة عالية وتلبية جميع احتياجات زبائنها.

ش.ن

 

 

 

2 مايو، 2023

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