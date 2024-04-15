اتصالات الجزائر ترفع سرعة تدفق الأنترنت لفائدة زبائنها لمدة شهر

أعلنت اتصالات الجزائر لمشتركيها عن رفع سرعة تدفق الأنترنت وذلك بصفة استثنائية لمدة شهر (01) واحد تزامنا مع الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس اتصالات الجزائر، وهذا في إطار مواصلة سياستها الرامية لتعزيز علاقاتها مع زبائنها.

وأفاد بيان للشركة أنّه ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك، يستفيد زبائننا الخواص المشتركون في خدمة الأنترنت ADSL و VDSL والألياف البصرية من زيادة ملحوظة في سرعة الأنترنت على النحو التالي:

• يستفيد زبائن “Idoom Fibre” من زيادة في سرعة الأنترنت: من 15 ميغابت في الثانية إلى 50 ميغابت في الثانية، ومن 20 ميغابت في الثانية إلى 200 ميغابت في الثانية، ومن 50 ميغابت في الثانية إلى 300 ميغابت في الثانية، ومن 100 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية، ومن 200 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية، وأخيرا من 300 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية.

• أما بالنسبة لزبائن Idoom ADSL” و” VDSL، فسيتم رفع سرعة الأنترنت من 15 ميغابت في الثانية إلى 20 ميغابت في الثانية.

كما ذكرت اتصالات الجزائر زبائنها الذين لديهم سرعة تدفق 100 ميغابت في الثانية بضرورة استخدام جهاز توجيه “راوتر” أو مكرر إشارة لاسلكي (فئة Wifi 5 أو 6) من أجل الاستمتاع بتجربة واي فاي مثلى.

وأضاف البيان أنّ هذا الإجراء الاستثنائي يعكس مدى تقدير اتصالات الجزائر لزبائنها الأوفياء والتزامها المستمر بتقديم أفضل تجربة ممكنة في مجال الاتصال بالأنترنت.

كما دعت الشركة زبائنها لزيارة موقعنا الإلكتروني: www.algerietelecom.dz أو الاتصال بخدمة الزبائن على الرقم 12، لمزيد من المعلومات أو المساعدة.

ش.ن