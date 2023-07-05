اتصالات الجزائر ترافق الألعاب العربية بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي جدا

عكفت اتصالات الجزائر على تغطية مختلف المرافق التي ستحتضن منافسات الألعاب الرياضية العربية وأماكن إقامة الرياضيين بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي جدا.

وورد في بيان للشركة “بصفتها الشريك التكنولوجي الرسمي للطبعة الخامسة عشر (15) للألعاب الرياضية العربية المزمع إجراؤها في الفترة الممتدة من 05 إلى 15 جويلية 2023 بكل من الجزائر العاصمة، تيبازة، وهران، قسنطينة وعنابة، قامت اتصالات الجزائر بتغطية 32 موقع يحتضن منافسات الألعاب بالجيل السادس من شبكة الواي فاي Wifi 6 وذلك لضمان تجربة مثلى للجماهير والرياضيين”.

إلى جانب ذلك، -يضيف البيان- قامت اتصالات الجزائر بنشر شبكة الأنترنت ذات التدفق العالي جدا في المناطق المخصصة لوسائل الإعلام، على غرار المركز الدولي للصحافة، بهدف تمكين الصحفيين من نقل فعاليات المنافسة أول بأول.

وختم البيان بأن اتصالات الجزائر تواصل بهذا الشكل لعب دور محوري في تطوير البنى التحتية للاتصالات في الجزائر، من خلال توفير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات الاتصال بالأنترنت لمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الرياضة.

ش.ن

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