اتصالات الجزائر تدشّن مركز البيانات الخاص بها

أعلنت اتصالات الجزائر عن تدشين مركز البيانات الخاص بها، هذا الخميس الموافق لـ 23 فيفري 2023 على مستوى ولاية قسنطينة.

وأفاد بيان للشركة أنّ هذا المشروع تم إنجازه بالكامل من طرف فرق العمل التابعة لاتصالات الجزائر، وهو ما يعتبر إنجازا حقيقيا للمؤسسة التي ما فتئت تواصل استثماراتها على الصعيدين البشري والمادي وذلك بهدف الإسهام في تنمية الاقتصاد الرقمي في إطار تجسيد استراتيجية تطوير الرقمنة في الجزائر.

وأضاف البيان أنّ مركز البيانات الذي تم افتتاحه مزود بأحدث التكنولوجيات بالإضافة إلى منصة سحابية، كما أنه سيساهم في تسهيل عملية تجميع ومعالجة وتخزين بيانات المؤسسات و الشركات علاوة على ضمان مستوى أمان أمثل وإتاحة البيانات بدرجة عالية.

باعتبارها المتعامل التاريخي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تتطلع اتصالات الجزائر أيضا إلى إنشاء مراكز بيانات أخرى عبر مختلف مناطق الوطن، من أجل توفير حلول تكنولوجية متطورة من شأنها أن تسهم، بشكل فعال، في تطوير القطاع الرقمي وفي نفس الوقت المساهمة في زيادة إنتاجية مختلف الفاعلين الاقتصاديين للوطن، يضيف بيان اتصالات الجزائر.

ش.ن

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