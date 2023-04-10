اتصالات الجزائر تحيي الذكرى ال20 لانطلاق نشاطاتها

10 أبريل، 2023

أحيت اتصالات الجزائر، هذا الأحد ، الذكرى الـ 20 لانطلاق نشاطاتها كمؤسسة رائدة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر.

واكد بيان للشركة ان اتصالات الجزائر نجحت منذ نشأتها،  في أن تتكيف مع التطورات التكنولوجية من خلال تقديم عروض وحلول أكثر ابتكارا مع الحرص على الوفاء بمهمتها الأساسية المتمثلة في ربط كافة المواطنين بخدمة الأنترنت أينما كانوا وحيثما وجدوا، إلى جانب الاضطلاع بمهمتها كمؤسسة مواطنة على أكمل وجه.

لقد أصبحت اتصالات الجزائر اليوم، يضيف البيان، متواجدة عبر كافة ربوع الوطن عبر شبكتها الواسعة وملايين الزبائن في جميع أنحاء الوطن.

في هذا الصدد، تتقدم اتصالات الجزائر بجزيل الشكر لكافة زبائنها وشركائها على الثقة التي وضعوها في المؤسسة، وتجدد لهم التزامها بمواصلة تقديم خدمات وحلول ذات جودة وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه.

كما لا يفوت اتصالات الجزائر أن تعرب عن تقديرها لكافة عمّالها، الحاليين أو المتقاعدين، الذين ساهموا، على امتداد هذه السنوات، في جعل اتصالات الجزائر مؤسسة رائدة على الصعيدين التكنولوجي والاقتصادي.
ولإحياء هذا الحدث، أطلقت المؤسسة شعارا خاصا بهذه المناسبة وحملة إعلامية، حيث يرمز الشعار لـ 20 سنة من نشاطات المؤسسة من خلال الرقم 20 المستوحى من رمز “غير المحدود” الذي يجسد علامتها «Idoom».
كما ستكشف اتصالات الجزائر الستار عن عدة عروض وعروض ترويجية ومفاجآت سيتم الإعلان عنها بصفة تدريجية على مدار 2023.
عشْرين ومْعَاكُم مزال مْكَملِين يضيف البيان.

10 أبريل، 2023

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