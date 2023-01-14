اتصالات الجزائر: بـ200 دج يمكنك إعادة تفعيل “مودام” الجيل الـ 4

أفادت شركة اتصالات الجزائر، صبيحة اليوم السبت، أن إعادة تفعيل الاشتراك للذين يملكون مودام الجيل الرابع بـ200 دج.

وقالت المؤسسة “عندك مودام الجيل الرابع ولا تملك شريحة أو عندك اشتراك غير مفعل؟ يوجد الحل بـ 200 دج فقط”.

كما أشارت اتصالات الجزائر، إلى أن ما على الزبون سوى التقرب من وكالته التجارية مرفق بجهاز المودم الخاص به. من أجل إعادة تفعيل اشتراككم.

وأضافت الشرطةة:”وبسعر 200 دج، يتحصل الزبون على شريحة Idoom 4G LTE. و10 جيغا حجم انترنت صالح لمدة 10 أيام. إضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني + شبكة Idoom 4G Volte”.

رمزي أحمد توميات

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