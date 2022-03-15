اختتمت أمس الاثنين، اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعها الـ47 المنعقد بالجزائر العاصمة ، مؤكّدة على ضرورة تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وكشفت دول الاتحاد عن انشغالها من عودة الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، مؤكدة على ضرورة “عودة طرفي النزاع إلى المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا ودعم الاتحاد الإفريقي، قصد تطبيق قرارات مجلس الأمن وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إسهاما في استتباب السلام والاستقرار في شمال إفريقيا”.

وعلى صعيد المنطقة، أعرب المندوبون المشاركون في الاجتماع عن انشغال المنظمة “البالغ” للوضع الحالي في الساحل بسبب “استفحال الإرهاب والجريمة المنظمة وما يترتب عنهما من ضحايا وتدمير للاقتصاد في دول المنطقة”.

واختتمت أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بتبني “إعلان الجزائر” الذي أكد على ضرورة تنسيق المواقف تجاه الظرف الدولي “المعقد” وعلى الدعم “الثابت” للقضية الفلسطينية.

ش.ن

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