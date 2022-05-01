اتحاد الحقوقيين الصحراويين يدين الصمت الدولي إزاء ما يحدث بالمناطق الصحراوية المحتلة

1 مايو، 2022

أدان اتحاد الحقوقيين الصحراويين، الصمت الدولي المطبق تجاه ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني بالمناطق الصحراوية المحتلة.

وقال الاتحاد في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمال المصادف فاتح ماي، أن :”الشعب الصحراوي يحتفل بهذا اليوم في ظروف استثنائية منذ الاحتلال المغربي لأرضه، وسط صمت دولي مطبق إزاء ما يجري من انتهاكات ضد النساء الصحراويات والشباب وكافة فئات المجتمع بالمناطق الصحراوية المحتلة”.

ليديا كبيش

1 مايو، 2022

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