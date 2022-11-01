اتحاد إذاعات الدول العربية: مجريات بث أشغال القمة العربية على المباشر تتم بشكل إحترافي

1 نوفمبر، 2022

كشف رئيس قسم التبادل والمحتوى بالمركز العربي لتبادل البرامج والأخبار التابع لإتحاد إذاعات الدول العربية، أحمد ابراهيم ، أن البث المباشر لمجريات أشغال الدورة الـ31 للقمة العربية ، التي ستنطلق أشغالها بعد ظهر اليوم بالجزائر يتم بشكل إحترافي.

وقال أحمد إبراهيم في أن التغطية الإعلامية المرئية والمسموعة لأشغال الدورة الـ31 للقمة العربية، إنطلاقا من المركز الإعلامي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. تجري بشكل إحترافي ، ولم يسجل البث المباشر منذ انطلاق أولى الإجتماعات التحضيرية للقمة أي خلل يذكر .

كما أشار ذات المسؤول الى أن نقل أشغال القمة العربية يتم عبر كافة القنوات والاذاعات العربية. الى جانب وكالات أنباء عالمية. مبرزا أن ساعات البث المباشر للإجتماعات والندوات الصحفية التي سبقت انعقاد الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قاربت العشرين ساعة. على ان تتواصل اليوم وغدا لمواكبة هذا الحدث الهام.

فايزة .س

1 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

وفاة شخصين بطلقات نارية بباب الوادي.. والمديرية العامة للأمن الوطني تصدر بيانا هاما

17 ديسمبر، 2021

بلحيمر يؤكد: الصحافة الجزائرية تدرك حجم التحديات التي تواجهها

2 مايو، 2021

إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية بتيزي وزو

11 يونيو، 2022

البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية على مشروع قرار يرفض الانتهاكات المغربية لحقوق الطفل والقصر

10 يونيو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: