ابرزها القمة العربية…وزير الداخلية يشيد بجهود الحماية المدنية في انجاح التظاهرات الدولية

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد٬ على هامش إشرافه على زيارة تفقدية للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالحميز اليوم٬أنه على دراية تامة بالمستوى الذي بلغه سلك الحماية المدنية من الاحترافية والخبرة المشهود له وطنيا ودوليا،سواء من حيث الإمكانيات البشرية أو المادية.

و كما أشاد الوزير بمساهمة المديرية العامة للحماية المدنية في إنجاح تظاهرات دولية احتضنتها الجزائر على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، القمة العربية إلى جانب تظاهرات أخرى.

وأكد الوزير٬ أن سلك الحماية المدنية على جاهزية واستعداد تام٬ على مستوى الملاعب الأربعة المحتضنة للبطولة في كل من ولاية الجزائر، قسنطينة، عنابة ووهران، ملاعب التدريب وكذا على مستوى فنادق إقامة المنتخبات المشاركة في هذه المنافسة القارية٬ إلى جانب 04 مراكز قيادية متنقلة بالقرب من الملاعب لتسيير التدخلات٬ وكذا نقل المعلومات لخلايا المتابعة على مستوى المحلي والمركزي.

كما كشف وزير الداخلية أن الجهاز الأمني العملياتي بشكل العمل الوقائي والعملياتي٬الذي ستقوم به المديرية العامة للحماية المدنية٬ خلال المنافسة الرياضية٬مضيفا بالقول أن :”الوسائل المسخرة تجعلنا مطمئنين بخصوص إنجاح هذه التظاهرة الرياضية القارية”.

و حيث شكر الوزير كل عناصر الحماية المدنية على جاهزيتهم٬ والجدية التي يعملون بها لإنجاح هذه التظاهرة وإعطاء سمعة جيدة عن الجزائر.

حورية سعداوي

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