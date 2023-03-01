ابراهيم مراد يشارك في مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

1 مارس، 2023

من المرتقب أن يشارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأربعاء، في أشغال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالعاصمة التونسية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، يحضر في المجلس، وزراء الداخلية بالدول العربية ووفود أمنية رفيعة. بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والهيئات العربية والدولية.

ووفقا لنص البيان، ستناقش الدورة في جدول أعمالها، مواضيع متصلة بتعزيز التعاون الأمني المشترك، فضلا عن حصيلة عمل المجلس و مختلف هيئاته.

رمزي أحمد توميات

1 مارس، 2023

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