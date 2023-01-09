ابراهيم مراد: المنيعة تتوفر على قدرات تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا

أكد اليوم الاثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، على أن ولاية المنيعة تتوفر على كافة القدرات التي تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا على المستوى الوطني.

وأشرف ابراهيم مراد على توزيع مقررات إستفادة من أراضي فلاحية في إطار الإستصلاح الفلاحي. ضمن زيارة العمل التي شرع فيها إلى ولاية المنيعة.

وأفاد الوزير ان المنيعة تتوفر على كافة القدرات التي تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا على المستوى الوطني. ولها حظوظ لتحقيق هذه المكانة مقارنة بالولايات الجديدة الأخرى. لتوفر عدة عوامل من بينها موقعها الإستراتيجي. وما تزخر به من موارد طبيعية هائلة.

على غرار المياه الباطنية والأراضي الخصبة الى جانب تواجد ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، يضيف وزير الداخلية، الذي دعا إلى تطوير الفلاحة بهذه المنطقة بما يضمن مساهمتها في ترقية نشاط الصناعات الغذائية بهذه الولاية مستقبلا. ك

كماةحثّ نفس المسؤول الشباب المستفيدين من أراضي فلاحية العمل على تطوير قدرات الإنتاج الفلاحي من خلال توسيع المساحات الزراعية.

وأشرف مراد في ذات الإطار على توزيع ثلاثة مقررات إستفادة من رخص آبار فلاحية لفائدة مستثمرين. إلى جانب توزيع ثلاثة مقررات إستفادة من عتاد فلاحي.

واستهل الوزير زيارته بتسليم حافلتين للنقل المدرسي لفائدة بلديتي المنيعة وحاسي القارة. مشددا بالمناسبة على ضرورة الرعاية والتكفل الأمثل بالمتمدرسين بهذه الولاية الفتية، كما أشرف على تدشين مقر الخزينة العمومية للولاية،

و في هذا الصدد ، أكد مراد أن توفير هذا المرفق للتسيير المالي من شأنه ضمان الإستقلالية التامة عن الولاية الأم بغرداية مشيرا إلى أن توفير هذه الهياكل الإدارية بالولايات الجديدة يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقريب مراكز القرار من المواطن.

رمزي أحمد توميات

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