ابراهيم مراد: الجزائر جاهزة لإستقبال الوفود الرياضية في الشان

أكد اليوم السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن الجزائر جاهزة لاستقبال الوفود الرياضية المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين شان-2022 في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري، وذلك من خلال تسطير مخطط أمني يضمن الأمن والحماية للجميع.

واطلع مراد خلال زيارة قادته الى مركز المتابعة والسيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، على وتيرة التحضيرات الخاصة بتأمين بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وأوضح ذات المتحدث، أن الجزائر جاهزة لاحتضان هذا الحدث الإفريقي البارز ومستعدة من خلال قدرة عناصر الأمن الوطني على المتابعة الدؤوبة لتوفير الأمن والحماية لكل الوفود الرياضية والضيوف عبر مسالك العبور والإيواء وعلى مستوى الملاعب.

على غرار الأحداث الكبرى التي نظمتها الجزائر مؤخرا مثل ألعاب البحر المتوسط والقمة العربية، فإننا مطمئنون على جاهزية مصالح الأمن الوطني وقدرتها على تحمل المسؤولية من أجل أن تكون البطولة الإفريقية القادمة في المستوى الراقي الذي نأمل الوصول إليه.

في المقابل استعرض مدير الأمن العمومي، مراقب أول للشرطة داود محند الشريف، المخطط التنظيمي الذي سطرته المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين منافسة “شان-2022″، مبرزا الخبرة التي اكتسبها عناصر الأمن الوطني في مختلف التظاهرات التي احتضنتها الجزائر خلال السنة الماضية.

وكشف الشريف أن مصالح الأمن الوطني شرعت في الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود، انطلاقا من تنصيب خلايا مشتركة للمتابعة والتنسيق على مستوى المطارات المعنية، حيث أعطيت التعليمات لتسهيل العبور من خلال تبسيط عملية منح التأشيرة والمعالجة السريعة للأمتعة والتجهيزات المرافقة.

وأضاف ذات المتحدث أن مصالح الأمن الوطني عبر الولايات المعنية بالحدث الرياضي الإفريقي ستعمل على تعزيز مخططات الحماية والأمن عبر المطارات المعنية من خلال تدعيم التشكيلات الشرطية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

أما بخصوص تسيير حركة المرور على مستوى المحاور ومراكز التدريب والفنادق، فقد كشف أنه سيتم تسيير تدفق المناصرين على مستوى الملاعب أو حول مواقع الإيواء، علاوة عن استغلال الحوامات لتوجيه التشكيلات العاملة في الميدان وإقحام كوكبة من الدراجات النارية عبر مختلف المحاور.

كما سيلعب مركز القيادة والسيطرة للمديرية العامة للأمن الوطني دورا محوريا في عملية المراقبة العامة لمختلف المواقع المعنية بهذا الحدث الرياضي، باعتباره جهازا أساسيا لمراقبة ومتابعة الأحداث التي تجري عبر مختلف الملاعب.

رمزي أحمد توميات

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