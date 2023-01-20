ابراهيم غالي ينتخب أمينا عاما لجبهة البوليساريو لعهدة جديدة

انتخب اليوم الجمعة، إبراهيم غالي، أمينا عاما لجبهة البوليساريو، لعهدة جديدة مدتها ثلاث سنوات. حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

وأكّد مقرّر لجنة الانتخابات محمد محمد اسماعيل، أن لجنة الانتخابات لم تسجل أي تجاوزات أو عراقيل تحول دون تمكين المؤتمرين من أداء واجبهم الانتخابي .

وأوضح البيان، أنّه تم التصويت في عملية انتخاب الأمين العام 1870 صوتا منها 1816 صوت صحيح ، 54 صوتا ملغاة . حيث حصل ابراهيم غالي، على 1253صوت من الاصوات المعبر عنها أي بنسبة 69في المئة ، فيما حصل منافسه البشير مصطفى على 563 صوت من الأصوات المعبر عنها أي بنسبة 31 بالمئة .

وبهذا أصبح إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للجبهة ودستور الجمهورية. يضيف البيان.

ش.ن

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