أكد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي أن الشعب الصحراوي استطاع على مدار تجربته الكفاحية البطولية إفشال مخططات دولة الاحتلال المغربي ومن يقف خلفها من قوى التكالب الاستعماري بفضل صموده الأسطوري.

وأوضح الرئيس غالي في كلمة له في اختتام ندوة العلاقات الخارجية، أن دولة الاحتلال تمعن في سياسة الهروب الى الأمام وانتهاج أخبث الأساليب، التي لا تتوقف عند التدفق الممنهج لمخدراتها، ومن ثم دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، بل تمتد إلى عقد التحالفات المشبوهة وفتح المنطقة أمام الأجندات الاستعمارية وتهديدها الداهم للسلم والاستقرار.

و أشار الرئيس الصحراوي الى الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة الاسبانية من خلال اعلانه دعمه لأطروحة الحكم الذاتي المغربية، وبالتالي دعم الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي للجمهورية الصحراوية، مشيدا بالرد الصارم والمشرف على مستوى الساحة الإسبانية، بأحزابها ومجتمعها المدني.

وقال الرئيس غالي أن:” شعبنا وحلفاءه وأصدقاءه في العالم سيقفون سداً منيعاً، سيُـفشِـل مثل هذه المناورات والمؤامرات التي ترمي إلى القفز على الشرعية الدولية ومصادرة حقوق شعبنا، وتشريع احتلال عسكري مغربي غاشم لبلاده، وتكثيف عمليات النهب الجشع والمتواصل لثرواته الطبيعية”.

رمزي أحمد توميات

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