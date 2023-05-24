ابراهيم بوغالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اليوم الأربعاء ، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي أحمد فتوح والوفد المرافق له، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

و أشاد الطرفان خلال اللقاء بجودة العلاقات الصلبة والقوية التي تربط البلدين الشقيقين، وأكدا ضرورة العمل لإيجاد مزيد من الآليات والسبل لترقيتها إلى أعلى المستويات.

و جدد بوغالي التذكير بالموقف الجزائري الثابت والامشروط والمستمرّ تاريخيا، تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع، والتي تجسدت إحدى صورها في توقيع الفصائل الفلسطينية على “اعلان الجزائر” التاريخي للم الشمل والمصالحة الفلسطينية.

و ثمن رئيس المجلس إحياء هيئة الأمم المتحدة للذكرى 75 للنكبة الفلسطينية، كما أشاد بمخرجات القمة العربية 32 التي توجت بـ ” إعلان جدة ” والذي حث على تتمة تنفيذ ورقة طريق “إعلان الجزائر” الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية، وكذا عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يضيف البيان.

كما أكد إبراهيم بوغالي، حرص الجزائر على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا استعداد الجزائر لتسخير كل جهودها من أجل حشد الدعم اللازم كي تنال دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

و عبر أحمد فتوح عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الجزائر شعبا وحكومة لدولة فلسطين، كما حيا حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رعايته إحياء الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية ووصفها بالناجحة على كل المستويات، كما أعرب عن أمله في استكمال تنفيذ وثيقة لم الشمل الفلسطيني.

كما شكر فتوح، جهود نواب المجلس الشعبي الوطني الذين لا يفوتون الفرصة للدفاع عن القضية الفلسطينة في كل المحافل سواء كانت إقليمية أم دولية.

شرف الدين عبد النور

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