ابتكار روبوت لإطفاء الحرائق بالمناطق الوعرة

وقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عند زيارته لأجنحة المؤسسات الناشئة المشاركة في المعرض عند مؤسسة قامت بابتكار روبوت. يمكنه ولوج الأماكن الخطرة يتعذر على رجال الإطفاء الوصول إليها أثناء الحرائق.

وتعهد الرئيس تبون بتسهيل حصول هذا الإبتكار على الإعتماد قصد تسويقه بالجزائر.

وحسب تصريحات صاحب المؤسسة التي طورته، يتمثل هذا الإبتكار في روبوت يتم التحكم فيه عن بعد لمسافة 300 متر. حيث يتم بعثه للأماكن الخطرة التي يتعذر على رجال الإطفاء الوصول إليها. وتشتغل بطاريته لمدة 6 ساعات.

ويمكن لهذا الروبوت، الذي سيزود بالذكاء الإصطناعي و بكاميرا حرارية لاكتشاف مراكز الحريق. ولوج المناطق الوعرة والأنفاق التي يستحيل لرجال الإطفاء دخولها بسبب الدخان ودرجات الحرارة المرتفعة

ليديا كبيش

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