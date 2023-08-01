ابتداء من اليوم و إلى غاية 30 نوفمبر المقبل… المحافظة السامية للأمازيغية تعلن عن فتح أبواب المشاركة في الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

ابتداء من اليوم و إلى غاية 30 نوفمبر المقبل… المحافظة السامية للأمازيغية تعلن عن فتح أبواب المشاركة في الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية، عن فتح أبواب المشاركة في الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، حيث تضطلع لإستقبال أحسن الأعمال خلال الفترة الممتدة من 01 أوت إلى غاية 30 نوفمبر من العام الجاري عبر المنصة الرقمية، www.arraz.hcamazighté.dz

و ستتمحور هاته الأعمال حول محاور أربعة، أولها سيكون حول الأبحاث في اللسانيات، حيث ستكون دراسات هذا المحور منجزة بالأمازيغية أو بلغات أخرى عند اللزوم، حول التهيئة اللسانية الأمازيغية و المصطلحات و القواعد النحوية و كل ما يتعلق بالمنظومة الفونولوجية المشتركة أو خصوصيات كل تنوع لساني على حدة.

الأدب المعبر عنه بالأمازيغية أو المترجم إليها

ثاني أعمال المحاور الأربعة ستكون حول الأدب المعبر عنه بالأمازيغية والمترجم إليها، و التي تتضمن أعمالا ابداعية مؤلفة باللغة الأمازيغية و كذا الأعمال المترجمة إليها من مختلف اللغات، سواء تعلق الأمر بالأدب الجزائري أو العالمي، و تشمل عدة أنماط تتمثل في، الرواية و مجموعات القصص القصيرة وكذا الأعمال المسرحية و الدواوين الشعرية.

الأبحاث في التراث الثقافي اللامادي الأمازيغي

وهو ثالث محاور الأعمال التي تتضمنها جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، حيث يتضمن هذا المحور أعمالا ميدانية تتناول جمع التراث الثقافي غير المادي الأمازيغي بجميع تنوعاته.

العلوم التكنولوجية والرقمنة

رابع و آخر المحاور سيكون حول العلوم التكنولوجية والرقمنة، حيث يتضمن انجازات و مشاريع رامية إلى إدراج المضامين و المعطيات العلمية و الأدبية الأمازيغية في الفضاءات التكنولوجية الحديثة و الرقمنة.

و ستُسلم الجوائز للفائزين بأحسن الأعمال في مختلف الفئات بعد مداولات لجنة التحكيم خلال مراسم الإحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة “أمنزو ن يناير” 2974 و الذي سيقام بالجزائر العاصمة يوم 12 جانفي المقبل.

الجوائز في كل فئة

و كشفت المحافظة السامية للأمازيغية عن قيمة الجوائر التي سيحصل عليها الفائزون بجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، حيث سيحصل الفائر بالجائزة الأولى على مبلغ قدره 1.000.000دج، و أما الجائزة الثانية فسيحصل الفائز بها على مبلغ 500.000دج، كما سيحصل الفائر بالجائزة الثالثة على مبلغ 250.000 دج.

وبغية إنجاح هذه الفعاليات الرسمية، نصّب سي الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين بنيان، اللجنة الوطنية التنظيمية المشكلة من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الرسمية.

شرف الدين عبد النور

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