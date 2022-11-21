إيقاف شخصين شرق العاصمة يقومان بسرقة الهواتف النقالة بإستعمال دراجة نارية

21 نوفمبر، 2022

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء من إيقاف شخصين متهمين في قضايا سرقات هواتف نقالة بإستحضار مركبة و سرقة دراجة نارية، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر .

وجاءت العملية أثناء دوريات لعناصر بذات الفرقة بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما على أنهما يقومان بسرقة الهواتف النقالة بالخطف و إستعمال دراجة نارية تحمل لوحة تسجيل مزيفة بها علم دولة أجنبية من أجل تضليل مصالح الأمن،عليه تم إقتيادهما للمصلحة ليتبين أيضا أن الدراجة النارية المستعملة مسروقة في حالة توقف دون وثائقها الإدارية، يضيف البيان الذي أفاد أنّه تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ش.ن

21 نوفمبر، 2022

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