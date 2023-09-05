إيداع 8 مشاريع قوانين لدى المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت

و ترأس رئيس مجلس الامة، صالح قوجيل عقب افتتاح الدورة البرلمانية، حسب ما افاد به بيان لمجلس الامة، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان، خُصّص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، التي أكدت بالمناسبة أنه تم احالة 8 مشاريع قوانين على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت.

ويتعلق الأمر، بمشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشروع قانون يُحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، و مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية، يضيف المصدر.

كما تم احالة مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، بالإضافة الى مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.