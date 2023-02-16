إيداع 8 أشخاص مشتبه فيهم في قضية اغتيال المحامي جمال الدين شاوي رهن الحبس المؤقت

أصدرت محكمة عزابة في سكيكدة، أمرا بإيداع 8 أشخاص مشتبه فيهم، في قضية اغتيال المحامي ورئيس بلدية السبت جمال الدين شاوي الحبس المؤقت، بعدة تهم للمشتبه فيهم منها جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، السرقة والتستر على جريمة.

هذا وتتواصل منذ مساء أمس إلى غاية الساعة، التحقيقات القضائية مع المشتبه فيهم الثمانية، باختطاف وقتل المحامي ورئيس البلدية السابق لبلدية السبت جمال الدين شاوي، بالمحكمة الابتدائية بعزابة ولاية سكيكدة، وحيث انطلقت مساء أمس الأربعاء، وسط تعزيزات أمنية مشددة، جلسات إستماع للمتهمين.

ويجدر التنويه، إلى أن المشتبه فيهم وهم 4 أشقاء، “شقيقين من عائلتين مختلفين”، و”شرطي و3 متهمين آخرين”، قد تم توقيفهم والتحقيق معهم من قبل الضبطية القضائية، قبل تقديمهم مساء أمس أمام الجهات القضائية لإقليم الاختصاص.

حورية سعداوي

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