إيداع 05 أشخاص رهن الحبس المؤقت بتهمة تبييض الأموال

أفاد مجلس قضاء الجزائر، في بيان له، اليوم، بتقديم 8 أشخاص مشتبها فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع.

و تم بعد التحقيق، حسب ذات المصدر، إيداع 05 متهمين رهن الحبس المؤقت، مع وضع باقي المتهمين تحت إجراءات الرقابة القضائية.

و تعود تفاصيل القضية، إلى لجوء المتهم المسمى (ب. م.ل)، المتواجد في حالة فرار ومحل أوامر القبض الدولية صادرة ضده لتورطه في قضايا فساد إلى تهريب العائدات الإجرامية لخارج الوطن، بتواطؤ من شركائه بالداخل، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور