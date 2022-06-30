أمر اليوم الخميس، عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، بالجزائر العاصمة، بإيداع قاتل الممرضة ببني مسوس وإصابة زميلتها رهن الحبس المؤقت بالحراش.

ووجهت للجاني البالغ من العمر 31 سنة الذي اعترف بارتكابه الجريمة، تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد وجناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.

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ووفقا لمجريات التحقيق، فإن الجاني ارتكب سنة 2019 جريمة مشابهة في برج منايل بعدما اعتدى على ممرضة وحاول قتلها لتنجو بأعجوبة من الموت. كما أقر الجاني، أنه كان يزعم قتل والدته أيضا.

ومن جانبها، قدمت والدة الجاني شهادة طبية تزعم فيها أنه مريض عقليا ويعاني من اضطرابات نفسية وعصبية بعد وفاة والده .

رمزي أحمد توميات

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