إيداع خمسيني ينتحل صفة عون لمديرية التجارة رهن الحبس المؤقت

20 فبراير، 2023

تمكنت فرقة الدرك الوطني، ببرج بوعريريج، من تقديم متهم في العقد الخامس من العمر، مسبوق قضائيا، بجنح النصب و الاحتيال تقليد الاختام، وحيازة وثائق مهيأة للتزوير، حسب بيان لمجموعة الدرك.

وقد تمت العملية إثر نصبه على أربعة تجار، بانتحال صفة عون لمديرية التجارة، و بيعهم مطفأة نار بأسعار مرتفعة، بعد ايهامهم بأنهم سيكونون محل مراقبة من لجنة مختصة بمراقبة أجهزة السلامة في المحلات التجارية، تابعة لمديرية التجارة.

وقد تم توقيف المتهم، وبحوزته مطفأة وخاتم مقلد، ووثائق مزورة، قدم على إثرها للعدالة وأودع الحبس المؤقت.

حورية سعداوي

20 فبراير، 2023

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