إيداع امرأتين الحبس المؤقت وفتح تحقيقات في محاولات اختطاف تلاميذ في كل من الشلف والمدية وتيبازة

إيداع امرأتين الحبس المؤقت وفتح تحقيقات في محاولات اختطاف تلاميذ في كل من الشلف والمدية وتيبازة

أصدر مجلس قضاء عين الدفلى، بيانيا بخصوص محاولة اختطاف تلميذة ببلدية الماين، حيث تمكّن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالماين من توقيف المشتبه فيهما. علما أنه تم فتح تحقيق في وقائع مماثلة حدثت في كل من الشلف، المدية وتيبازة.

وأوضح مجلس قضاء عين الدفلى، أنه في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما ظاهرة اختطاف الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، تلقت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالماين بلاغا من مجموعة من المواطنين مفاده تعرض تلميذة لمحاولة اختطاف بمنطقة المخفي ببلدية الماين دائرة العطاف وهذا من طرف امرأتين بواسطة مركبة.

عناصر ذات الفرقة بعد التحريات الواسعة تمكنت من توقيف المشتبه فيهما، وباستجوابهما تم التوصل إلى مشتبه فيها ثالثة، يتعلق الأمر بامرأة تمتهن ممارسة الشعوذة والعرافة تقيم ببقعة المخفي.

وقد تم تقديم المشتبه فيهن أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العطاف وتم متابعتهن بجناية محاولة اختطاف طفل عن طريق الاستدراج وباستعمال وسيلة نقل في الطريق العمومي، والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28 33 و 34 من القانون رقم 15/20 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها.

بعد استجواب المتهمات عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أمراً بوضع متهمتين (2) رهن الحبس المؤقت فيما تم وضع المتهمة الثالثة تحت نظام الرقابة القضائية.

مع العلم أنه تم الإبلاغ عن ارتكاب وقائع مماثلة في كل من الشلف، المدية وتيبازة، والتحقيقات جارية بشأنها.

ش.ن

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