إيتوزا تُسطر برنامجا خاصا بعيد الفطر

قامت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها، بتسطير برنامج خاص لتسهيل تنقل المواطنين بين الأحياء و مختلف البلديات إلى جانب زيارة المقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان للشركة فإن رحلات النقل الحضري تنطلق اعتبارا من الساعة 06:30 لتستمر الى غاية 19:00، فيما تنطلق خدمة الفترة الليلية بداية الساعة 19:00 إلى غاية 01:40.

وكشفت الشركة تغطيتها لمجموع 124 خطا بـ 132 حافلة خلال اليوم الأول لعيد الفطر، فيما ستوفر خلال اليوم الثاني من هذه المناسبة 213 حافلة.

أما بالنسبة للفترة الليلية، فقد هصصت الشركة 19 حافلة موزعة على 19 خط بمعدل 20 إلى 30 دقيقة بين كل رحلة. -يضيف البيان-

وبخصوص خطوط زيارة المقابر، كشفت شركة “ايتوزا” أنه ينطلق من 06:00 صباحا إلى 13:00 ويشمل 5 خطوط استثنائية نحو مختلف المقابر.

ويتعلق الأمر بالخطوط الآتية: من محطة أول ماي نحو مقبرة العالية، من ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية، من محطة شوفالي نحو مقبرة دالي براهيم، من محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي، من محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح، الحراش وسيدي طيب

ليديا كبيش

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