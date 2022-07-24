أعلنت اليوم الأحد، المديرية العامة للأمن الوطني، عن إنهاء مهام 5 مدراء مركزيين و17 رئيس أمن ولاية.

و أوضحت المديرية، في بيان لها، أن انهاء المهام جاء بناء على اقتراح المدير العام للأمن الوطني والذي وافق عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والذي يتعلق بتجسيد حركة واسعة.

وأضافت ذات المصالح، أنه ولأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية تم تعيين امراة على رأس أمن ولاية

وجاء في نص البيان :”باقتراح من السيد المدير العام للأمن الوطني، وافق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تجسيد حركة تتضمن تعيين وإنهاء مهام خمسة (05) مدراء مركزيين وسبعة عشر (17) رئيس أمن ولاية مع تعيين ولأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية امرأة على رأس أمن ولاية”.

رمزي أحمد توميات

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